Engelli aylığı ve işsizlik maaşı yılbaşından önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nerden sorgulanır? Evde bakım maaşı nedir?

Engelli aylığı ve işsizlik maaşı yılbaşı öncesi yatar mı sorusu, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yeni yıla artık sayılı günler kalmasıyla birlikte işsizlik maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar bu tutarların yılbaşından önce hesaplara yatıp yatmayacağını araştırıyor Peki, Engeli ve işsizlik aylığı yılbaşından önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nerden sorgulanır? Evde bakım maaşı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler

Ekonomik kriz ve Covid- 19 salgını sonrası dünyada ve ülkemizde işsizlik oranları armış durumda milyonlarca vatandaşımızın aldığı İşsizlik maaşı için yılbaşı tarihi gündemde yer alıyor. Bazı dönemlerde erken tarihlerde hesaplara yatırılan maaşlar dolayısıyla yılbaşından önce engelli ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak mı soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, Engeli ve işsizlik maaşı yılbaşından önce yatacak mı? Evde bakım maaşı nerden sorgulanır? Evde bakım maaşı nedir? Detaylar haberimizde...

ENGELLİ AYLIĞI YILBAŞINDAN ÖNCE YATACAK MI?

Engelli Aylığı ve bakım maaşı her ayın ortası itibariyle hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşı ise her ayın 5'i itibariyle hesaplarda yer buluyor.

Yılbaşı öncesinde bu iki aylığın hesaba yatırılacağına dair is herhangi bir emare bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecekti.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.