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Engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi?

Engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi?

Gündem Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Engelli aylığına yapılan zam oranı da merak ediliyor. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu? Son dakika Engelli aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Yeni zamlar sonrasında Engelli aylığına yapılacak olan zam oranı da merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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