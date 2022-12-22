Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok ücret kaleminde değişiklik oldu. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 engelli maaşı engelli oranına göre kaç oldu?

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Engelli aylığı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu.Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok ücret kaleminde değişiklik oldu. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 engelli maaşı engelli oranına göre kaç oldu? İşte detaylar...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609,11 liraya, engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş alacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASI DEĞİŞEN ÜCRETLER

İŞSİZLİK MAAŞI: Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek de 7885,4 lira olarak ödenecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI: Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim 106,7 lira, en yüksek prim de 799,6 lira oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşandı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 215 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete gelen yüzde 54,55'lik zamla birlikte GSS 332,5 lira oldu.

65 YAŞ AYLIĞI: 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ: İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3218,4 lira, en yükseği de 24 bin 144 liraya çıktı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ: Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES'te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELECEK: Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 100 bin 800 lira oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ: Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,4 Lira, yatarak tedavide de 167,6 lira günlük rapor parası alacak.

STAJYER MAAŞLARI: Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj ücreti 2551,9 lira oldu.