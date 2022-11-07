Engelli araç limiti artacak mı ve 2023 engelli araç limiti kaç oldu merak ediliyor. 2022 yılı için 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV muafiyetli araç limiti kurdaki artış ve dünya genelinde yaşanan enflasyonla birlikte 2023 fiyatları araştırılıyor. Peki, Engelli araç limiti 2023 artacak mı? 2023 engelli araç limiti kaç oldu? Engelli araç limiti 2023 artacak mı? 2023 engelli araç limiti kaç oldu?

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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2023 ARTACAK MI?

Tüm bunların ışığında ÖTV muafiyetli araç fiyatı limitlerinde artış bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Eğer Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, 2023 yılında ÖTV muafiyet limiti de bu oranda artacak.

Yeni orana göre, 2022 yılında 450 bin 500 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli araç limiti 2023 yılı ile birlikte 1 milyon 4 bin TL'ye yükselecek. Böylece bu kapsama giren vatandaşlar, motor hacmi 1,6 litreyi geçmemek kaydı ile vergiler dahil 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araçları ÖTV indirimi ile satın alabilecekler.