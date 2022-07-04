2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkaracak Haziran ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Memur ve emekli zammında enflasyon farkının ne kadar olacağı araştırılırken; TÜİK'in ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz enflasyon açıklandı mı?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 (bugün) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur.

Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir

Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır.

İkinci olarak artışın bir kereye ya da birkaç defaya mahsus olmadığı, sürekli olduğu vurgulanmaktadır.

Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon), mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir.