Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? Kasım ayı enflasyon sepetinde ne var? 2022 Kasım ayı enflasyon oranı!

Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Vatandaşlar ise Kasım ayı enflasyon sepetinde ne var? sorusunu araştırıyor. Peki, Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? Kasım ayı enflasyon sepetinde ne var? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı! merak ediliyor.

ENFLASYON SEPETİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.