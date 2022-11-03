Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? Ekim ayı enflasyon sepetinde ne var? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı! merak ediliyor.

Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı. Vatandaşlar ise Ekim ayı enflasyon sepetinde ne var? sorusunu araştırıyor. Peki, Enflasyon sepetinde hangi ürünler var? Ekim ayı enflasyon sepetinde ne var? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı! merak ediliyor.

ENFLASYON SEPETİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,51 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 96,74, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 157,69 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde 2,37,

Ağustos ayı enflasyon farkı yüzde 1,46,

Eylül ayı enflasyon farkı ise yüzde 3,08 olarak belirlenmesiyle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 6,91 oldu.

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.