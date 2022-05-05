Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesi olarak tanımlanır. Fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder ve böylece ekonominin ciddi bir sorunu olarak ortaya çıka r. Enflasyon rekoru kaç? Türkiye enflasyon rekoru en yüksek ne kadar oldu, ne zaman oldu?

TÜRKİYE ENFLASYON REKORU EN YÜKSEK NE KADAR OLD?

Türkiye'de enflasyon, Türkiye ekonomi tarihinde sürekli yapısal problemlerden birisidir. Yakın dönem Türkiye tarihinde 1971'den başlayarak 34 yıl süren çift haneli verilerin görüldüğü enflasyonist bir süreç yaşandı. 2000'li yıllarda tek haneli oranlara düşse de 2010'lu yılların sonunda döviz kuru ve fiyat pahalılığı nedeniyle enflasyon yeniden ciddi problemlerden biri halinde geldi.

Yıllara göre enflasyon oranları:

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