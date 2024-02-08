Merkez Bankası enflasyon raporu! | Merkez Bankası Başkanı Karahan ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Enflasyon raporu saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Başkanı Karahan ne dedi? İşte,Merkez Bankası enflasyon raporu! Detaylar haberimizde...

ENFLASYON RAPORU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon raporu saat 10:00'da açıklandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. Böylece enflasyon tahmini değişmemiş oldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN NE DEDİ?

TCMB Başkanı Karahan: "2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir."