Türkiye ekim ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Vatandaşlar Oranların artıp artmadığı merak ediliyor. Tarihler yaklaşırken sıkça "Enflasyon oranları (rakamları) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" diye soruluyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler.

Ekim Enflasyonu açıklandı mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı verilerde. Peki, Ekim Enflasyonu açıklandı mı? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı Ekim ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla beraber 3 Kasım tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2022 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 3,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre eylülde yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanmıştı.