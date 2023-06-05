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Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04 oldu. Yıllık bazda ise yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı kaç? gündeme geliyor. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı kaç? araştırılıyor. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı kaç? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK 2023 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. TÜFE'DEKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,60 GERÇEKLEŞTİ İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.