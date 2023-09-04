Enflasyon oranı SON DAKİKA! Ağustos ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı kaç?

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ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94'e yükseldi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş göstermişti. Bu ay ise enflasyondaki yükseliş yüzde 9,09 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 58,94'e çıktı.

TÜİK 2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜFE'deki (2003=100) değişim ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.