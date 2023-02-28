Enflasyon ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Anket sonuçları takip edilirken bir yandan da enflasyon ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak gibi konular araştırıldı.
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanmasına kısa bir süre kala gözler (TÜİK)'e çevrildi. Peki,Enflasyon ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
ŞUBAT AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon verisi 3 Mart saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON NEDİR?
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir.