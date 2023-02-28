Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanmasına kısa bir süre kala gözler (TÜİK)'e çevrildi. Peki,Enflasyon ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon verisi 3 Mart saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir.