Enflasyon ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon oranı, ekonomiyi ve piyasaları yakından takip eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti. Peki, Aralık ayı Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Yıl sonu Enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon geçen ay ne olmuştu? İşte konu hakkında merak edilenler...

Aralık ayının sona ermesine sayılı günler kaldı. Bununla birlikte, binlerce vatandaş tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklaması merakla bekleniliyor. Bilindiği üzeri Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacakları enflasyon farklı kesinleşecek. Peki, Aralık ayı Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Yıl sonu Enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon geçen ay ne olmuştu? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki güne ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023'te TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

ARARLIK AYI ENFLASYON BEKLETİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşmişti