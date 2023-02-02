Ocak ayı TÜFE kararını bekleyen birçok vatandaşın gündeminde Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor ve 2023 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı birçok kişi tarafından bekleniyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sorusu, 2023 TÜİK ocak ayı enflasyon kararını beklemekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde gün içerisinde sıklıkla sorgulatılıyor. Birbirinden farklı birçok farklı alanda fiyat artışı sağlayan enflasyon oranları, büyük önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlar Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2023 TÜİK ocak ayı enflasyon kararı tarihi belli oldu. Her ayın başında açıklanmakta olan enflasyon kararı, bu ay yani Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sorusu da böylelikle yanıt bulmuş olacak.