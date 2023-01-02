Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi için sadece 1 veri kaldı. Peki, aralık enflasyonu öncesinde son durum ne? Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2 Ocak 2023 enflasyon bugün açıklanacak mı? Memur ve Emekli zamlarındaki artış ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak?

Memur enflasyon farkı Ocak 2023'te memurların alacağı zam oranını belirleyecek. Milyonlarca memur ocak ayında açıklanacak son veri sonrasında net maaşlarını öğrenecek.Peki,Enflasyonn ne zaman açıklanacak? Enflasyonda son durum ne? Memur ve Emekli zamlarındaki artış ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

ENFLASYONDA SON DURUM NE?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMELİ ZAMLARINDAKİ ARTIŞ NE KDAR OLACAK?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.