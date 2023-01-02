Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2 Ocak 2023 enflasyon bugün açıklanacak mı?

Gündem Haberleri

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2 Ocak 2023 enflasyon bugün açıklanacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi için sadece 1 veri kaldı. Peki, aralık enflasyonu öncesinde son durum ne? Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2 Ocak 2023 enflasyon bugün açıklanacak mı? Memur ve Emekli zamlarındaki artış ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Nefesler tutuldu! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, yarın açıklanacak enflasyon verilerindeNefesler tutuldu! Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, yarın açıklanacak enflasyon verilerinde
Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındıMemura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı
Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak?Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak?

Memur enflasyon farkı Ocak 2023'te memurların alacağı zam oranını belirleyecek. Milyonlarca memur ocak ayında açıklanacak son veri sonrasında net maaşlarını öğrenecek.Peki,Enflasyonn ne zaman açıklanacak? Enflasyonda son durum ne? Memur ve Emekli zamlarındaki artış ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Memur Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title