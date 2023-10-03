Eylül ayı enflasyon oranı merakla bekleniyordu. Son dakika gelişmesine göre, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranını açıkladı. Peki, Enflasyon ne kadar oldu? Eylül ayı enflasyon oranı nedir? İşte detaylar...

Enflasyon ne kadar oldu? SON DAKİKA! Eylül ayı enflasyon oranı nedir?

Enflasyon ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon oranı nedir merak konusu oldu. Arama motorlarında TÜİK enflasyon oranı açıklamasını sorgulatılıyor. Peki, Enflasyon ne kadar oldu? SON DAKİKA! Eylül ayı enflasyon oranı nedir? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.