Enflasyon nasıl hesaplanıyor? Enflasyon nedir?

TÜİKİN son dakika açıklaması ile Ekim ayı enflasyon oranı duyurdu. Her yıl milyonlarca kişi açıklanan enflasyon oranına göre zam alıyor. Peki, Enflasyon nedir, nasıl hesaplanır? sorularının yanıtını sizler için araştırdık işte tüm merak edilenler...

TÜİK açıklaması Ekim enflasyon 2022! Ekim enflasyon ne kadar oldu? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verisi açıklanıyor. 3 Kasım Perşembe günü açıklanacağı duyurulan enflasyon gündeme oturdu. Her ay duyurulan enflasyon verisine göre memur ve emekli maaş hesabı yapılıyor. Kira zammından piyasadaki dengelere kadar birçok parametreyi etkileyen Ekim enflasyon 2022 ne kadar oldu? Enflasyon nedir,nasıl hesaplanır?İşte detaylar...

EKİM ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık yüzde 85,51, aylık yüzde 3,54 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON NEDİR?

En basit şekliyle enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarındaki artıştır. Gündelik hayatımızda "enflasyon" olarak bahsettiğimiz aslında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından resmi olarak hesaplanan Tüketici Enflasyonu. TUİK, yaşamımızda sıklıkla kullandığımız mal ve hizmetlerin fiyatlarını, bu ürünlere toplam yıllık tüketimimizin ne kadarını ayırdığımıza bakarak ağırlıklandırıp tek bir fiyat haline getiriyor; ve bu fiyattaki artışa tüketici enflasyonu diyoruz.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIYOR?

Ülkemizde resmi enflasyon TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından hesaplanıyor.

Enflasyon için iki resmi veriyi takip ediyoruz: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE).

TÜFE, satın aldığımız nihai ürün fiyatları üzerinden (vergiler dahil, peşin fiyatlar) toplanıyor. ÜFE ise, yurtiçinde üretimi yapılan ürünlerin üretim sonrasındaki (vergi hariç, peşin fiyatlar) fiyatları üzerinden toplanıyor.

Bunlara ek olarak, tüketici fiyat artışlarını takip eden İTO (İstanbul Ticaret Odası) ve TURK-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) gibi kurumlar da var. İTO, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ve TÜRK-İŞ Türkiye Açlık ve Yoksulluk Sınırı verilerini her ay açıklıyor. Bu verilerdeki artış oranları da yakından takip ediliyor.

TÜFE NASIL HESAPLANIR?

TUİK, toplumun tüm sosyal ve ekonomik olarak farklı kesimlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen bir tüketim anketine (Hanehalkı Bütçe Anketi) dayanarak Türkiye için ortalama bir tüketim sepeti oluşturuluyor. 2021 yılında bu tüketim sepetinde 415 madde yer aldı.

Tüketim sepetindeki ürünler, gelirin ne kadarının bu ürünlere harcandığına bağlı olarak ağırlıklandırılıyor. Tüketim alışkanlıklarındaki değişime göre, bu ürünler ve ağırlıkları her yıl Ocak ayında güncelleniyor; ve tüm yıl için bu ürünler ve ağırlıklar kullanılıyor.

Mesela, 2021 yılında TÜFE içinde Gıda ürünlerinin ağırlığı %25.9'du; bu kategori altında Ekmek'in ağırlığı ise %2.5 idi. Yani, TÜFE hesaplaması, Türkiye'de ortalama bir kişinin aylık tüketiminin %2.5'ini Ekmek'e ayırdığını varsayıyor.

Ay içinde bazı ürünlerin fiyatları günlük, bazı ürünlerin fiyatları haftalık, bazı ürünlerin fiyatları ayda iki kez toplanıyor. Bu toplanan fiyatlar, tüketim sepetindeki ağırlıklarına göre tekrar hesaplanarak tek bir fiyat, bir endeks haline getiriliyor. Aylık enflasyon iki ay arasındaki değişim olarak hesaplanıyor. Mesela, Aralık ayında tüketici fiyat endeksi 110 olarak hesaplandı. Kasım ayında 109 idi. Aralık ayı aylık enflasyonunu, (110-109)-1 = %0.9 olarak bulabiliriz. Bir önceki yıl Aralık ayında endeksin 100 olduğunu düşünelim. Bu yıl Aralık itibariyle yıllık enflasyon, (110-100)-1 = %10 olarak hesaplanır. Aralık ayında hesaplanan yıllık enflasyon, aynı zamanda o yıl için kullanılan "Yıllık" enflasyon olur.

DEZENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, Deflasyon ve Dezenflasyon terimleri sıklıkla karıştırılan kavramlar.

En basit haliyle: Enflasyon, fiyatların artması; Deflasyon, fiyatların düşmesi; Dezenflasyon, enflasyonun düşüş eğiliminde olması demektir.

Enflasyonun düşmesi, her zaman fiyatların düştüğü anlamına gelmez. Fiyatlar artmaya devam ederken, bu artışın hızı yavaşlıyorsa "enflasyon düşer". Bu duruma, dezenflasyon diyoruz. Mesela, yıllık enflasyon belirli bir dönem içinde %15'ten %10'a geriliyorsa, bir "dezanflasyon" sürecinden bahsedebiliriz.

DEFLASYON NEDİR?