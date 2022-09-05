Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Peki, m Enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı, düştü mü?

Son dakika! Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. İşte, enflasyon rakamları ve detayları…

ENFLASYON ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.