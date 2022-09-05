Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı, düştü mü?

Gündem Haberleri

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Peki, m Enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı, düştü mü?

Son dakika! Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. İşte, enflasyon rakamları ve detayları…

ENFLASYON ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Enflasyon kaç oldu? Enflasyon arttı mı, düştü mü?

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Genç kadın dakikalarca balkonda asılı kaldıİstanbul'un göbeğinde can pazarı! Genç kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların gözü masadaki 2 önemli konu başlığındaKabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların gözü masadaki 2 önemli konu başlığında Adana'daki 'çarpışma' tartışmasında başını asfalta vuran adam hayatını kaybettiAdana'daki 'çarpışma' tartışmasında başını asfalta vuran adam hayatını kaybetti
Haberler.com - Gündem

Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title