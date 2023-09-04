Enflasyon kaç oldu? AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI! 2023 Enflasyon ne kadar oldu?

Ağustos ayının merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. 2023 yılına dair enflasyon oranları da belirlendi. Peki, Enflasyon kaç oldu? 2023 Enflasyon ne kadar oldu? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde kaç oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı merak konusu oldu. Peki, Enflasyon kaç oldu? 2023 Enflasyon ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş göstermişti. Bu ay ise enflasyondaki yükseliş yüzde 9,09 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 58,94'e çıktı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA

TÜFE'deki (2003=100) değişim ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.