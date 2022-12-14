Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak ve Enflasyon farkı ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, enflasyon sonrası memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu soruları gündeme geliyor. Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Peki, Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar oldu?

Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık baz verilerini açıkladı. Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak ve enflasyon farkı ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Enflasyon farklı ile memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON FARKLI İLE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON SONRASI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bu sabah açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık yüzde 84,39 olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından mevcut tabloya göre emekli ve memurun alacağı maaşlar hesaplandı.

Bu rakamlara göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.

KESİN ZAM ORANLARI ARALIK RAKAMLARINDA

Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.

Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.990 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803