Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşti. Enflasyon emekli zammına yansır mı, emekli maaşlarını etlikler mi?

ENFLASYON EMEKLİ ZAMMINA YANSIR MI?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkarken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.