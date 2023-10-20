Ekim 2023 enflasyon beklentisi! Enflasyon anketi ile Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak? Piyasanın dolar, enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu. Merkez Bankası'nın ekim ayı piyasa katılımcıları anketinde gözler enflasyon tahminine çevrildi. Peki, Ekim 2023 enflasyon beklentisi nasıl? Enflasyon anketi ile Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak? İşte detaylar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ EKİM 2023: Enflasyon anketi ile Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak?

Enflasyon beklentisi Ekim 2023! Enflasyon anketi ile Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak? Merkez Bankası anketine göre katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,01 oldu. Peki, Ekim 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, Merkez Bankası ekim ayı piyasa katılımcıları anket sonuçlarına ilişkin detaylar!

ENFLASYON BEKLENTİSİ EKİM 2023!

Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıları yenilenen anket sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,26 TL ve 38,64 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

Ekim ayını kapsayan ve aylık enflasyon beklentisini ortaya koyacak katılımcı anketinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

EYLÜL'DE 4,75 PUAN YÜKSELMİŞTİ

Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 4,75 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 2,59 puan artarak yüzde 61,53 olmuştu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,94, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,98, enerjide yüzde 13,41 ve sermaye malında yüzde 65,83 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,8, enerjide yüzde 6,12 ve sermaye malında yüzde 2,96 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,08 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 96,61, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 93,27, tütün ürünleri yüzde 81,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

FAİZ VE BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,0 iken bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,92 iken eylül anketinde yüzde 4,10 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,42'ye geriledi.

İlgili Haberler