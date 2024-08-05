ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar?

TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı enflasyon ne kadar oldu ve 5 Ağustos enflasyon verileri nedir merak ediliyor. Enflasyon şu an ne kadar? Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti. Enflasyon arttı mı? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ARTTI MI?



Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu.