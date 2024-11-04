ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyon ne kadar oldu ve enflasyon verileri nedir merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şu an ne kadar? Enflasyon arttı mı? Detaylar haberimizdedir...

EKİM AYI ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,58 oldu.

ENFLASYON ARTTI MI?

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.