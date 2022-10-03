Enflasyon oranının açıklanmasıyla vatandaşlar enflasyon kaç oldu? sorusunu araştırmakta. Enflasyon oranı tüm ülkenin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar merakla enflasyonun kaç olduğunu merak etmekte. Enflasyon oranları bugün açıklandı. Peki, Enflasyon arttı mı? Eylül ayı enflasyon oranı arttı mı? Eylül enflasyon oranı ne kadar oldu?

Enflasyon kaç oldu? sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla vatandaşlar enflasyon kaç oldu? Eylül ayı enflasyon kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı ise vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Enflasyon arttı mı? Eylül ayı enflasyon oranı arttı mı? Eylül enflasyon oranı ne kadar oldu?

ENFLASYON ARTTI MI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.