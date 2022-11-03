Gündemde Ekim ayı enflasyon oranının kaç olduğu konusu yer alıyor. Arama motorlarında Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? sorusu aratılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zam alan memurların merak ettikleri arasında Son 4 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? sorusu yer alıyor. Peki, Enflasyon arttı mı, azaldı mı? 2022 Ekim ayı enflasyon kaç oldu? Ekim Ayı enflasyon oranı kaç oldu? 4 aylık enflasyon oranı! İşte merak edilenler...

4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusu gündemde. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? sorusunu merak etti. Peki, Enflasyon arttı mı, azaldı mı? 2022 Ekim ayı enflasyon kaç oldu? Ekim Ayı enflasyon oranı kaç oldu? 4 aylık enflasyon oranı!

ENFLASYON ARTTI MI, AZALDI MI?

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde 2,37,

Ağustos ayı enflasyon farkı yüzde 1,46,

Eylül ayı enflasyon farkı ise yüzde 3,08 olarak belirlenmesiyle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 6,91 oldu.

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.