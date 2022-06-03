Enflasyon artarsa faiz ne olur? Enflasyon artarsa faiz artar mı? Enflasyon faiz ilişkisi! - Haberler

Enflasyon artarsa faiz ne olur merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon açıklanmadan önce ekonomik gelişmeleri yakında takip eden ve bilgi sahibi olmak isteyenler için Enflasyon artarsa faiz ne olur? Enflasyon artarsa faiz artar mı? sorularına yanıt aradık. İşte Enflasyon faiz ilişkisi haberimizde...

ENFLASYON ARTARSA FAİZ NE OLUR?

Enflasyonun maliyetini anlamak için enflasyonun etkilerini anlamak gerekmektedir. Enflasyon, günlük hayatı pek çok açıdan ilgilendirmektedir. Tasarruflarımızı değerlendirdiğimiz mevduat faizleri, ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın almak için zaman zaman kullandığımız kredilerin faizleri, çalışmamız karşılığında aldığımız maaş ve ücretler, sosyal güvenlik primleri ve emeklilik aylıkları enflasyon artışından etkilenmektedir.

Enflasyon, zaman içinde mal ve hizmet fiyatlarının ortalama düzeyinin yükselmesi olduğundan farklı zamanlardaki mal ve hizmet fiyatlarının karşılaştırılması, paranın satın alma gücünde yaşanan değişimler nedeniyle anlamlı olmamaktadır. Bu durumda mal ve hizmetlerin nominal değerleri yerine reel değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Paranın veya kredinin fiyatı olan faizin de enflasyondan etkilenmesi kaçınılmaz olduğundan enflasyonist ortamlarda fon arz edenlerin nominal faizden daha çok reel faizi bilmeleri gerekmektedir.

Reel faiz oranı, nominal faiz oranının enflasyondan arındırılmış halidir. Örneğin enflasyon oranının yüzde 10 olduğu bir ortamda nominal faiz oranı yüzde 15 ise reel faiz oranı yüzde 4,5'tir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda yatırımcılar için nominal getiriden daha çok reel getiri daha anlamlı olmaktadır.

Ayrıca, yukarıda da bahsedildiği gibi enflasyon nedeniyle faizlerde yaşanan artış kredi faizlerini de yükseltmekte, yüksek kredi faizleri ile daralan kredi imkânı da yatırımcıların yatırım yapma isteğini ve yatırım kararını olumsuz etkilemektedir. Kısacası, azalan kredi arzı ve talebinden kredi piyasası zarar görmektedir.

Yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan bu belirsizlik ve kararsızlık, bireyleri ve firmaları tüketim veya yatırım yapmak yerine enflasyonun zararlı etkilerinden korunmak amacıyla ellerindeki para ile döviz, altın, gayrimenkul gibi araçları satın almaya yöneltmektedir. Bu durum da, üretimi ve verimliliği olumsuz etkilemekte, uzun dönemde daha düşük ekonomik büyümeye sebep olmaktadır.

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