Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüksek enflasyon, ulusal paranın değer kaybetmesine ve döviz kurlarında artışa neden olabilir. Bu da Dolar, Altın ve Euro gibi yatırım araçlarının değerinin yükselmesine yol açabiliyor. Vatandaşlar, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar artar mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. Dolar, euro, sterlin kaç TL olur? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç olur?

ENFLASYON ARTARSA DÖVİZ NE OLUR?

Enflasyonun artması, yabancı yatırımcıların ülke parasına olan güvenini azaltabilir. Bu durumda döviz talebi artar ve döviz kurları (dolar, euro, sterlin) yükselir. Yani, enflasyon arttığında, döviz kurlarında da bir artış beklenebilir.

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.