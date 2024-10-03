Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Vatandaşlar, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte borsanın durumu ne olacak? Sorusunun sormaya başladı. Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi? İşte detaylar...

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu.

ENFLASYON ARTARSA BORSA NE OLUR?

Yüksek enflasyon, genellikle merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasına neden olur. Faiz oranlarının yükselmesi, borçlanma maliyetlerini artırır ve yatırımcıların hisse senedi yerine sabit getirili menkul kıymetlere yönelmesine neden olabilir. Aynı zamanda enflasyonun artması, piyasalarda belirsizlik yaratabilir. Yatırımcılar, yüksek enflasyon dönemlerinde daha temkinli davranabilirler, bu da hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle, enflasyonun artması borsayı olumsuz etkileyebilir.

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