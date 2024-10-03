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Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı?

Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı?
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Enflasyon artarsa dolar ne olur? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Enflasyonun artması durumunda döviz kuru üzerindeki etkisi merak konusu. Enflasyon artışı genellikle döviz kurlarını da etkiler. Dolar, Euro ve Altın gibi değerlerin de bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Peki, enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı?

Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu. Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? Detaylar haberimizdedir...

ENFLASYON ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı?

ENFLASYON ARTARSA DOLAR NE OLUR?

Bir ekonomide döviz kuru yükseldikçe enflasyonun artmasına neden olur; enflasyon yükseldiğinde ise döviz kuru da bu artıştan etkilenerek yükselmeye devam eder. Bu iki faktör birbirini besleyen bir döngü oluşturur.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,7500 TL ve satış fiyatı ise 37,7500 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları alış fiyatı 34,2019 TL ve satış fiyatı ise 34,2019 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın, alış 2.918,6 TL, satış 2.919,2 TL.

Çeyrek Altın, alış 4.672,2 TL, satış 4.789,0 TL.

Yarım Altın, alış 9.351,3 TL, satış 9.585,1 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül Döviz

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

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