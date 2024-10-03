Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı?

Eylül ayı enflasyon verileri nihayet açıklandı ve bu durum, ekonomi ve yatırım dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar, açıklanan enflasyon oranlarının ardından altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğini sorgulamaya başladı. Özellikle, enflasyonun artışı ile birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın talebinin nasıl etkileneceği konusunda birçok soru gündeme geldi. Peki, Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,97 oranında artış gösterdi ve bu, ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde bir sonuç oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den yüzde 49,38 seviyesine gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Böylece, yıllık enflasyon oranı Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altında gerçekleşmiş oldu. Bu gelişme, ekonomik durumu ve para politikalarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

ENFLASYON ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Enflasyonun artması, gram altın fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Türkiye'de gram altın, altın fiyatlarının genel eğilimine bağlı olarak değer kazanır. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi altın türleri de gram altın fiyatlarına paralel olarak hareket eder. Bu nedenle, enflasyon artışı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının da yükselmesine neden olabilir.

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