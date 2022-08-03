Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu? - Haberler

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Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu?

Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon oranın açıklanacağı gün ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Peki, Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu?

 - Güncelleme:

Ağustos ayına girlmesi ile birlikte TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon rakamları merak edildi. Peki, Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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