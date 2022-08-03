Ağustos ayına girlmesi ile birlikte TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon rakamları merak edildi. Peki, Enflasyon açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon kaç oldu?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.