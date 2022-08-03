Enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş sona erdi. Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber son durum merak konusu oldu. Peki temmuz enflasyon rakamları ne oldu 2022 Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak?Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon açıklandı mı?2022 Temmuz ayı enflasyon oranı tahmini nedir? İl Enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos tarihinde açıklandı. TÜFE aylık bazda 2.37 artarken, yıllık bazda 79,60 seviyesine yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile yüzde 12.9'dan yüzde 19.2'ye yükselttik" dedi.

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMALARI

Tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4,95 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.