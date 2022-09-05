Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olan Enflasyon açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon yüzde kaç? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Enflasyon açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon yüzde kaç?

2022 Ağustos ayı enflasyonu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok vatandaş tarafından merak edilen 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Peki, Enflasyon açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon yüzde kaç? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı!

ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.