Haziran ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Vatandaşlar Enflasyon açıklaması canlı izle! TÜİK enflasyon açıklaması canlı yayın! Haziran enflasyon oranı açıklaması ne? araması yapıyor.

Enflasyon açıklaması canlı izle! TÜİK enflasyon açıklaması canlı yayın! Haziran enflasyon oranı açıklaması ne? merak ediliyor. Ülkemizde milyonlarca memur ve emeklisinin gözü, bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinde. Enflasyon açıklaması canlı izle! TÜİK enflasyon açıklaması canlı yayın! Haziran enflasyon oranı açıklaması ne?

ENFLASYON AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

Enflasyon oranı açıklamasını canlı izlemek için BURAYA tıklayınız.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon haziran ayında yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda yüzde 38.21 oldu

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

110 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE'DEKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,60 GERÇEKLEŞTİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.