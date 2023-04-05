Enes Zahid Urhan: Easyapp işletmelerin dijital dönüşümlerine katkıda bulunuyor

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı, tüm sektörleri teknolojiye ayak uydurarak günden güne değişmeye ve kendini geliştirmeye itiyor. Bu kapsamda işletmeler sürece adapte olmaya çalışıyor. Dijitalleşme süreci bir işletmenin günden güne gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyi iş hayatına entegre etme süreci olarak tanımlanıyor. Dijital dönüşüm; süreçleri ve üretkenliği iyileştirmek, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak, iş riskini yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılıyor. Dijital dünyanın bir parçası olmanın yolu ise işletmelerin kendi mobil uygulamaları ve web sitelerini hayata geçirmelerinden geçiyor.

İŞLETMELERE ÖNEMLİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Taptoweb kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Urhan, "Easyapp'i kullanmak için kodlama ve en önemlisi teknik bilgiye ihtiyaç yok. Bu da mobil uygulama oluşturma sürecini kolaylaştırıyor. İşletmelere ve bireylere onlarca kategoride uygulamalarını kolayca oluşturabilecekleri, önizleme yapabilecekleri, uygulama mağazalarında ve web dünyasında yayınlayabilecekleri ve kullanıcılarının eğilimlerini analiz edebilecekleri bir çözüm sunuyoruz. Bir anlamda işletmelerin dijital dönüşümlerine katkıda bulunuyoruz" diyor.

PİYASA DEĞERİ 39 MİLYON DOLARI AŞTI

Taptoweb ön lansmanını Webrazzi Mobil 2017'de gerçekleştirdi. Ardından 2019 yılında kararlı sürümü olan Taptoweb Mobil Uygulama Oluşturma Platformunu kullanıcıların hizmetine sundu. 2021 yılında ise "Dijital dönüşüm sihirbazı" olarak tanımlanan kullanıcılara uçtan uca çözümler sunan Easyapp mobil uygulamasını geliştirmeye başlayan Taptoweb, bu çözümü ile işletmelerin ve bireylerin kolayca uygulama oluşturabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Yenilikçi deneyimi ile dikkatleri üstüne çeken Easyapp'in, SPK yetkili değerleme kuruluşu Finansal Eksen tarafından yapılan değerleme raporuna göre değeri 39,3 Milyon USD olarak ön görülmüştür. Enes Zahid Urhan, etki alanı her geçen gün artan Easyapp'i global ölçekte marka haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.