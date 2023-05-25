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Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal ne zaman dönecek?

Gündem Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Peki, Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal ne zaman dönecek?

R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladıR.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Betis karşılaşmasının ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gözyaşlarıyla oyundan çıkan Enes'in görüntüsü yüreklere dokundu. Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal ne zaman dönecek?

ENES ÜNAL SAKATLANDI MI?

Yere ters basan ve ayağı kötü şekilde dönen Enes, acı içinde kıvrandı. Hakem ve futbolcular, sağlık ekiplerini Enes'in yanına çağırdı. Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu, acı içinde oyundan çıktı.

Enes Ünal ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu. Milli futbolcunun sakatlık durumu transferin durumunu etkileyebilir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Enes Ünal Gündem Spor Haberler

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