Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal ne zaman dönecek?

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Peki, Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal ne zaman dönecek?