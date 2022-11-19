Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Enes Ünal evli mi, çocuğu var mı? Hayatı ve biyografisi!

Türkiye-Çekya maçı devam ederken maçta ilk 11'de bulunan isimler kimdir merak edildi. İlk 11'de yer alan isimlerden birisi de Enes Ünal oldu. Peki, Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Enes Ünal milli takımda oynadı mı? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takım'ında da forma giyen Enes Ünal hakkında, Enes Ünal kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Enes Ünal milli takımda oynadı mı? merak edildi. Peki, Enes Ünal hangi takımda? Enes Ünal hangi alt yapıda yetişti? İşte detaylar...

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal (d. 10 Mayıs 1997; Osmangazi, Bursa) santrafor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir.

Enes Ünal doğum tarihi : 10 Mayıs 1997

Enes Ünal kaç yaşında : 25 yaşında

Enes Ünal nereli : Bursa

Enes Ünal mevkisi ne : Santrafor

Enes Ünal hangi takımda oynuyor : Getafe

Enes Ünal forma numarası kaç : 10

Enes Ünal boyu kaç : 1.87 m

KULÜP KARİYERİ

Bursaspor

Altyapı Yılları

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.

Birinci takıma yükseliş

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile ₺500.000 olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sözleşmedeki maddeye göre, A takımda 18 kişilik maç kadrosuna girdiği takdirde 10 bin lira, sezon içerisinde 10 kez A takımda 18 kişilik kadroya girerse de 250 bin lira ekstra para alacaktı.

25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atarak, Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. 16 yaşındaki Enes Ünal, maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2-3 gündür maçı kafamda yaşıyordum. Bugün de eğer girersem gol atacağımı biliyordum. Kaptanımız İbrahim Öztürk de bana girersem gol atacağımı söyledi. Girdim ve golümü attım, çok mutluyum."

Manchester City

26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.

Genk

Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı. Enes, Genk formasıyla ilk golünü Beker van België'de oynanan Dessel Sport karşılaşmasında attı. Genk bu maçtan 5-2 galip ayrıldı. Genk formasıyla ilk lig golünü ise 27 Ekim 2015 tarihinde oynanan Oostende karşılaşmasının 46. dakikasında attı.

Breda

Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Enes, NAC Breda formasıyla çıktığı 11 lig karşılaşmasında 9 gol attı ve takımı Playoff Yükselme Grubu'nda oynamaya hak kazandı. Enes takımının Yükselme Grubu yarı final rövanşında FC Eindhoven'a karşı 2-0 kazandığı maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 6 dakika sonra kırmızı kart gördü ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından 3 maçlık ceza aldı. Bu cezaya yapılan itirazın kabul edilmememesi sonucu karar temyize taşındı ve Enes'in, Yükselme Grubu finalinin ikinci karşılaşmasında oynayabilmesine karar verildi. NAC Breda evinde oynadığı ilk maçta Williem II'yi 2-1 mağlup etti. Enes'in ilk 11'de başladığı ikinci karşılaşmada ise Williem II, NAC Breda'yı 3-1 yendi ve Hollanda'nın en üst futbol ligi Eredivisie'ye yükseldi.

Twente

23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. Çıktığı ikinci lig maçında takımı Groningen'i 4-3 mağlup ederken Enes üç gol attı. Ligin dördüncü haftasında Twente, ADO Den Haag'ı 4-1 mağlup etti. Enes bu maçta iki gol attı.

Villarreal

31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu. Anlaşma gereği Manchester City, 20 milyon avro karşılıında geri alabilme opsiyonuna sahipti.

Levante

30 Ekim 2017'de Enes Ünal, Ocak ayında geri çağırma seçeneği ile Haziran 2018'e kadar Levante kulübüne kiralık olarak verdi. 5 Kasım 2017'de Girona'ya karşı ilk maçında gol attı, ancak maç 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı.

26 Aralık 2017'de Villarreal geri arama seçeneğini kullandı ve Enes Ünal yeniden Villarreal'e katıldı.

Real Valladolid

19 Ağustos 2018'de, bir yıllık kiralık olarak La Liga'ya yeni yükselen Valladolid'e verildi. Temmuz 2019 Valladolid'deki kiralık sözleşmesi 2019-20 sezon sonuna kadar uzatıldı. Valladolid forması ile 2 sezonda 68 La Liga maçında forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 5 de asist yaptı. 3 de Copa del Rey maçında forma giyen Enes Ünal 2 de gol attı. Valladolid forması ile 2 sezonda resmi maçlarda toplam 71 maçta forma giyip, bu maçlarda 14 attıp 5 de asist üretti.

Getafe

2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-16, Türkiye U-17, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 millî takımlarında forma giydi ve 37 maçta 33 gol attı.

A millî takımla ilk maçına 31 Mart 2015'te oynanan Lüksemburg maçın 17 yıl 10 ay 21 günlükken çıktı ve 32 dakika oynadı.

6 Ekim 2020'de Getafe'nin internet sitesine yaptığı açıklamada hedefinin EURO 2020'de millî takımda oynamak olduğunu söyledi.

Kişisel yaşamı

2019 yılında kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı Lisa Smellers ile evlendi. 19 Kasım 2020'de "Lila Ela" adında bir kız çocukları oldu.