Ay-Yıldızlı takımımız, 2015 yılında açılan Timsah Arena'da ilk sınavını Hırvatistan'a karşı veriyor. A Milli Takımımızın ilk 11'inde yer alan Enes Ünal merak konusu oldu. Peki, Enes Ünal kimdir? Enes Ünal kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Doğum tarihi: 10 Mayıs 1997 (25 yıl yaşında), Osmangazi, Türkiye

Enes Ünal santrafor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir.

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.