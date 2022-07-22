İsviçre doğumlu Amerikalı-Türk basketbolcudur. 2.11 m boyundaki Enes, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde uzun forvet olarak da oynayabilmektedir. Peki, Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Enes Kanter hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENES KANTER KİMDİR?

Enes Kanter Freedom (d. 20 Mayıs 1992, Zürih) İsviçre doğumlu Amerikalı-Türk basketbolcudur. 2.11 m boyundaki Enes, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde uzun forvet olarak da oynayabilmektedir.

Basketbol hayatına Samanyolu Koleji'nde başlayıp Fenerbahçe Ülker'de yetişen Enes Kanter, takımı ile profesyonel sözleşme imzalamayıp, kolej'de Kentucky Üniversitesi'nde forma giyme kararı aldı. Kentucky Wildcats takımında bir süre oynadıktan sonra profesyonel oyuncu statüsünde değerlendirilerek NCAA de oynama hakkı elinden alındı. Daha sonra katıldığı 2011 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 3. sırada draft edilerek basketbol tarihinin bir NBA Draftı'nda en üst sıradan ve en genç draft edilen basketbolcusu unvanını ele geçirdi. Dört sene Utah Jazz forması giydikten sonra 2015 yılının Şubat ayında Oklahoma City Thunder takımına takas edildi ve burada beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdi.

65. Türkiye Hükûmeti ve dönemin yargı kuruluşlarınca "terör örgütü" olarak kabul edilen Gülen Hareketi'ne verdiği destekler üzerine babası tarafından evlatlıktan reddedilmiş ve soyadını değiştirmesi istenmiştir. Bunun üzerine kendi internet sayfasından yayımlandığı yazıdan soyadına Gülen ibaresini eklediği görülmüştür.

Mehmet ve Gülsüm Kanter'in çocuğu olarak İsviçre'nin Zürih kentinde doğan Enes Kanter, üniversitede öğretim görevlisi olan babasının işleri nedeniyle Van'a yerleşti. Basketbola 14 yaşında Van'da başlayan Enes, basketbolunu bu şehirde geliştirdi. Daha sonra Ankara'daki Samanyolu Koleji'ne katıldı. 2003 yılında takımıyla Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Ülkerspor'un dikkatini çekti ve bir sene sonra transfer oldu. Ülkerspor bu transfer için Samanyolu Koleji'ne 7 bin dolar, bir miktar top ve forma yolladı.

Bir sezon sonra Ülkerspor Fenerbahçe'ye satılınca, Enes 2006 yılında Serdar Apaydın'ın menajerliğindeki Fenerbahçe Ülker'in genç takımına katıldı. 2008-09 sezonundaysa Fenerbahçe'nin a takımına yükselen ve zaman zaman reserve oyuncu olarak takımda süre alan Enes, ilk resmi maçına 16 Ekim, 2008 tarihinde TED Ankara Kolejliler takımına karşı çıktı. İlk EuroLeague maçınaysa 30 Ekim, 2008 tarihinde ALBA Berlin ile oynanan karşılaşmada çıktı ve sezonda Fenerbahçe ile dört'ü Euroleague beşi TBL olmak üzere toplamda dokuz karşılaşmaya çıktı. 2009 yazında hem Fenerbahçe hem de Yunan Ligi takımlarından Olympiacos Enes'e amatör oyuncu statüsünü korumak için profesyonel sözleşme teklif etti, fakat o kariyerini ABD'de lise ile üniversite takımlarında forma giymek istemesi nedeniyle bu teklifleri reddetti.

Hazırlık okulu

2009 yılında hem eğitimine devam etmek hem de basketbol oynamak amacıyla ABD'ye giden Enes, 2009-10 sezonunu Simi Valley, Kaliforniya'da bulunan Stoneridge Hazırlık Okulu'nda geçirdi. 2010 yılında Dünya karması ve ABD karması arasında oynanan Nike Hoop Summit maçında Dünya takımında forma giyerken karşılaşmayı 34 sayı, 13 ribaund ile tamamladı. Enes, böylece Nike Hoop Summit maçı tarihinde 1998 yılında 33 sayı atan Dirk Nowitzki'ye ait rekoru kırarak en çok sayı atan Avrupa'lı oyuncu oldu. Ayrıca Rivals ve Scout.com siteleri tarafından kendi jenerasyonunda Avrupa'da ve ABD'de bulunan oyuncular arasında potansiyeli en yüksek olan oyunculardan birisi olarak gösterildi.

Kolej kariyeri

23 Kasım, 2009 günü, Enes, UCLA, USC, Indiana ve ULV arasından Washington Üniversitesi'ne katılacağını sözlü olarak taahhüt etmesine rağmen, diğer kolej programlarını hakkında bilgisi olmadığını mazeret göstererek, daha sonra bu fikrinden vazgeçti. 23 Mart tarihinde Kentucky koçu John Calipari tarafından ikna edildi ve ertesi gün Kentucky Wildcats ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Ülker Enes'in Wildcats'ta oynaması karşılığında 33.000 $ istedi, fakat daha sonra NCAA de oynayabilmesi için NBA yönetimi tarafından Fenerbahçe Ülker'den kendisine yapılan ödeme dekontlarını istendi ve kendisine ödenen tutar 100.000 $'ın üzerinde olduğu için profesyonel oyuncu statüsünde değerlendirilerek NCAA'de oynamasına izin verilmedi. 7 Ocak, 2011 tarihinde Kentucky onun NCAA'de kurallar gereği oynayabileceği gerekçesiyle başvuruda bulunsa da bu itiraz reddedildi. Enes'in oynamamasına rağmen Kentucky 2011 NCAA Erkekler Bölüm I Basketbol Turnuvası'nda Final Four'a kalmayı başardı. Kolej'i bitirdikten sonra basketbol çalışmalarına devam etmek için Chicago'ya gidip katılmayı planladığı 2011 NBA Seçmeleri'ne burada hazırlandı.