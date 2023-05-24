Son günlerde sosyal medya platformu olan Twitter'da gündem olan isim Enes Halifekan merak ediliyor. Yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri çeken isim hakkında Enes Halifekan kimdir? Twitter'da gündem olan Enes Halifekan'ın olayı nedir, gerçek hesap mı? soruları araştırılıyor.

Enes Halifekan kimdir? sorusu merak ediliyor. Twitter kullanıcısı olan Enes Halifekan ile ilgili merak edilenler arama motorlarında Enes Halifekan kimdir? Twitter'da gündem olan Enes Halifekan'ın olayı nedir, gerçek hesap mı? soruları ile araştırılıyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların gündem olmasının ardından Enes Halifekan araştırıldı.

ENES HALİFEKAN KİMDİR?

Enes Halifekan, sosyal medya platformu olan Twitter'da şifreli paylaşımlar ile dikkat çekiyor. 2016'da Gaziantep'te gerçekleşen bombalı saldırı ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırıyı daha önceden Twitter hesabında şifreli bir dil ile paylaşmıştı. @cennet_dunya kullanıcı adı ile Twitter'da yer alıyor. Hesabın gerçek olup olmadığı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Hesap 2017 yılından beri kullanılmamakta.