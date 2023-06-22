Enes Eminoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Enes Eminoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Enes Eminoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Enes Eminoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Enes Eminoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ENES EMİNOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesinden mezun oldu. 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Enes Eminoğlu daha sonra 2010 yılında; İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam etmektedir. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.