Enes Batur Survivor'a mı katılıyor? Enes Batur Survivor'a katılacak mı? Enes Batur kimdir?

Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Enes Batur da var. Survivor'da Enes Batur olacak mı? Enes Batur Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Enes Batur Survivor'a mı katılıyor? Enes Batur Survivor'a katılacak mı? İşte, Enes Batur kimdir, detaylar...

Enes Batur Survivor'a katılacak mı? Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Enes Batur da var. Survivor'da Enes Batur olacak mı? Enes Batur Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Enes Batur Survivor'a mı katılıyor? Enes Batur Survivor'a katılacak mı? İşte, Enes Batur kimdir, detaylar haberimizde...

ENES BATUR SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Enes Batur'un Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor. Ancak Enes Batur'un Survivor kadrosunda yer alacağı bilgisi henüz sadece bir iddiadan ibaret. Acun Ilıcalı veya Survivor ekibinden Enes Batur'un Survivor'a katılacağı yönünde bir açıklama gelmesi durumunda gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998, Ankara doğumlu Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcıdır. Haziran 2021 itibarıyla Türkiye'nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türü videolar çekmektedir.

9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Ankara'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Sungurtekin, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Sungurtekin; Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmiştir.