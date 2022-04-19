Enes Batur neden video atmıyor 2022? Enes Batur son hali, nerede? Enes Batur'a ne oldu?

Enes Batur neden video atmıyor? Sosyal medya fenomeni Enes Batur, 15,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalınaaydır video yüklemiyor. Aboneleri tarafından Enes Batur neden video atmıyor merak ediliyor. Sosyal medyada ürettiği içeriklerle her zaman gündem olmayı başarmış bir isim olan Enes Batur nerede, Enes Batur son hali merak edilmekte. Peki, Enes Batur'a ne oldu? İşte Enes Batur son açıklaması ve detaylar haberimizde...

ENES BATUR NEDEN VİDEO ATMIYOR?

Enes Batur son videosunu 22 Oca 2022'de "KIZ ARKADAŞIMA YAŞLI AMCA İLE UYANMA ŞAKASI" başlığı le yayınladı. Videonun sonunda "yanaklarım niye kırmızı diye merak ediyorsan, tedavi oluyorum, bu kadar..." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Enes Batur'un aboneleri tedavi sürecinde olduğu için video atamadığı yorumlarında bulundu. Bir başka YouTuber olan Burak Güngör'ün 9 Nis 2022 tarihinde yayınlanan videosuna açıklama yapan Enes Batur "Farklı bir şey yapmak istiyorum. YouTube yapıp yapmamak değil. Farklı bir konsept düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir. Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 15 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır. Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.

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