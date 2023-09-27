Halka arz edilmekte olan bors hisselerinin katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Enerya katılım endeksine uygun mu? Sorusu da Enerya'nın durumunu merak eden yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Peki, Enerya katılım endeksine uygun mu? Enerya helal mi, caiz mi?

Enerya katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Enerya'nın halka arz edilmesinin ardından yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Borsada yatırım yapmak isteyen vatandaşlar birçok farklı hissenin durumunu araştırmakta. Peki, Enerya katılım endeksine uygun mu? Enerya helal mi, caiz mi? İşte Enerya katılım endeksi durumu hakkında merak edilenler!

ENERYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Enerya Enerji halka arzı katılım endeksi şartlarını sağlamamaktadır. Buna göre Enerya Enerji helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir. Şirketin faaliyetleri incelendiğinde, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği ve bu faaliyetlerin İslami finans prensiplerine uygun olduğu görülür. Bu nedenle helal hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilmediği görülmektedir. Enerya Enerji birçok farklı platform üzerinden satın alınabilektedir.