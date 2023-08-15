Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerya Enerji'nin halka arzına onay verdi. Enerya Enerji'nin halka arzının toplam büyüklüğü 3,4 milyar TL olarak duyuruldu. Peki, Enerya halka arz ne zaman? Enerya Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 Ağustos 2023 tarihinde Enerya Enerji A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Enerya'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Enerya halka arz ne zaman? Enerya Enerji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

ENERYA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu. 14 Ağustos'ta başlayan ve hafta içerisinde sona erecek olan Enerya halka arz ilgi görüyor. Enerya halka arz sonuçları, en geç 17 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. 3.4 milyar TL'lik ENRYA bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek.

ENERYA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Enerya Enerji hissesi 88,76 TL'den halka arz olacak.

ENERYA BORSA KODU NEDİR?

Enerya Enerji hissesinin sembolü "ENRYA" olacak.

ENERYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 39.000.000 lot vermekte. Sermaye artırımı 25 milyon, ortak satışı 14 milyon olarak belirlendi.

ENERYA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Enerya Enerji halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.