Halka arz takip eden vatandaşlar Enerya Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerya Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Enerya halka arz kaç lot verir? Enerya Enerji hisse halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Enerya Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Enerya Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Enerya halka arz kaç lot verir? Enerya Enerji hisse halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Enerya Enerji halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı hakkında resmi bilgiler henüz paylaşılmadı. Bilgilendirmenin gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Enerya büyüklüğü 3.4 Milyar TL'dir.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihleri 14-15-16 Ağustos olarak açıklandı.

ENERYA ENERJİ HİSSE FİYATI NEDİR?



Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak.

ENER ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi.

ENERYA KAÇ LOT VERİYOR?

Enerya 39.000.000 lot veriyor.

ORANSAL MI YOKSA EŞİT DAĞITIM MI?

Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.