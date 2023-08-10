Enerya Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? (ENRYA) Enerya kaç lot verir, hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Enerya Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerya Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Enerya halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Enerya Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Enerya Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Enerya Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Enerya Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları yer alıyor.. İşte Enerya Enerji alabileceğiniz bankalar!

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihleri 14-15-16 Ağustosolarak açıklandı.

ENERYA ENERJİ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak.

ENER ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi.

ENERYA KAÇ LOT VERİYOR?

Enerya 39.000.000 lot

ORANSAL MI YOKSA EŞİT DAĞITIM MI?

Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.