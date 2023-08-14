Halka arz takip eden vatandaşlar Enerya Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerya Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Enerya Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? Enerya Enerji hisse sonuçları açıklandı mı?

Enerya Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Enerya Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Enerya Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? Enerya Enerji hisse sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Enerya Enerji halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı hakkında resmi bilgiler henüz paylaşılmadı. Bilgilendirmenin gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihleri 14-15-16 Ağustosolarak açıklandı.

ENERYA ENERJİ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olacak.

ENER ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Enerya Enerji hisse kodu #ENRYA olarak belirlendi.

ENERYA KAÇ LOT VERİYOR?

Enerya 39.000.000 lot

ORANSAL MI YOKSA EŞİT DAĞITIM MI?

Enerya Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.